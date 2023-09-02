وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى تركيا

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من الوزراء الأتراك خلال زيارة رسمية إلى تركيا، بحث خلالها تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية، واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية وجذبها في قطاعي الصناعة والتعدين.

وخلال لقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير في أنقرة؛ ناقش تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، كما ناقش مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، تعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، كما بحث مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة فرص تعزيز التبادل التجاري، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين الجانبين، كما بحث مع رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية التركي هالوك جورجون فرص التعاون بين البلدين.

استكشاف الفرص الاستثمارية في الصناعة والتعدين

من جهة أخرى، شارك الخريف خلال زيارته في الطاولة المستديرة التي استضافتها مؤسسة DEIK التركية في إسطنبول، وأخرى في العاصمة أنقرة في اتحاد الغرف والبورصات التركية، التقى خلالها المستثمرين لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والعديد من المزايا والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

وأجرى الوزير زيارات ميدانية إلى عددٍ من الشركات والمصانع التركية والتقى المسؤولين فيها، واطَّلع على أحدث التقنيات المستخدمة في الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وناقش سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تركيا والمملكة، بما يسهم في نقل التجارب وتبادل الخبرات بين الجانبين.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

وفي السياق ذاته، وقّع الوزير مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية للتعاون في قطاع التعدين، وشهد حضور توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة شولن التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى حضور توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة RoboTurkiye التركية في إسطنبول، للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما شهدت زيارة لقاء عدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجمهورية التركية، بحضور القنصل العام في إسطنبول عبد المجيد بن حمد الدوسري، والملحق الثقافي السعودي في تركيا الدكتور فيصل بن عبدالرحمن أسرة.

يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى تركيا تأتي بهدف تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة نفاذ الصادرات بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.

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