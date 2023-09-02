شركة الوسائل SMC: موافقة النصر شرط اللعب في “الأول بارك”

أكدت شركة الوسائل SMC، السبت، التزامها بعقدها الحصري بأن يكون ملعب "الأول بارك" حصريا لمباريات النصر ورغبة أي نادي آخر المشاركة فيه مبنية على موافقة النصر.

وقالت في بيان صحفي إنها تعتز وتكن كامل التقدير والاحترام وتقف بمسافة واحدة مع جميع أندية الوطن، إلا أن الشركة ملتزمة بعقدها الحصري بأن يكون استاد (الأول بارك) مقر رئيسي وحصري لخوض مباريات الفريق الأول لنادي النصر، وإن رغبة أي من الأندية السعودية للمشاركة في الملعب مبني على موافقة شركة نادي النصر إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

استراتيجية تطويرية واستثمارية

وأوضحت شركة الوسائل SMC، أنها تعمل بشكل متواصل على تطبيق استراتيجيتها التطويرية والاستثمارية منذ الفوز بمنافسـة الملعب والهادفة لتطوير البنى التحتية للمنشآت الرياضية فضلا عن تطوير ورفع مستوى تجربة الحضـور للجمهـور الرياضي؛ للاستمتاع بمشاهدة مباريات فريق نادي النصر والمنتخب السعودي وأبرز الفعاليات الترفيهية بالمنطقة على إستاد "الأول بارك".

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