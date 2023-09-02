“العمال” البريطاني يتفوق على “المحافظين” في أحدث استطلاع رأي

تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في أحدث استطلاع رأي.

تأييد حزب العمال ارتفع إلى 42%

وأعلنت "شركة أوبينيوم لأبحاث السوق"، السبت، نتائج استطلاع الرأي الذي استند إلى آراء 2055 بالغاً بريطانياً خلال الفترة من 30 أغسطس إلى الأول من سبتمبر، أن تأييد حزب العمال ارتفع إلى 42% بزيادة نقطة مئوية واحدة منذ الاستطلاع الذي سبقه في يوليو، بينما زاد تأييد حزب المحافظين نقطتين إلى 28%.

ويعود المشرعون إلى البرلمان، الاثنين، بعد قضائهم العطلة الصيفية، ومن المتوقع إجراء انتخابات وطنية العام المقبل.

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