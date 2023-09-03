“السوق المالية”: زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة

ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023.

وذكرت النشرة الإحصائية للربع الثاني من العام 2023، والصادرة عن هيئة السوق المالية أن هناك ارتفاعًا نسبته 6% في أعداد الشركات المدرجة في الربع الثاني من العام، مشيرة إلى أن الربع المماثل من العام السابق شهد 215 شركة.

#خبر | هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الثاني 2023مhttps://t.co/tWqDBh0n3w pic.twitter.com/dQLswARvyt — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) September 3, 2023

62 شركة مدرجة في السوق الموازية

جاء ذلك فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.

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