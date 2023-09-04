إشبيلية يصدم الاتحاد ويعلن عودة المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى صفوفه

أعلن إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين عودة المدافع سيرجيو راموس إلى صفوف الفريق بعد 18 عاما.

وقال إشبيلية عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "سيرجيو راموس عاد إلى بيته".

وانتقل راموس (37 عاما) إلى ريال مدريد من النادي الأندلسي عام 2005 واستمر معه حتى 2021 قبل اللعب لعامين مع باريس سان جيرمان.

وارتبط راموس، الفائز بكأس العالم 2010 مع إسبانيا، بالانتقال إلى الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

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