مولر يعود إلى تشكيلة ألمانيا لأول مرة منذ كارثة مونديال 2022

عاد مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر إلى تشكيل المنتخب الألماني لأول مرة منذ كارثة مونديال 2022 عندما ودع من الدور الأول، وذلك لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد اليابان وفرنسا قبل 9 أشهر من استضافة كأس أوروبا.

When you get the call from Hansi Flick 😀 📞

Thomas Müller has been recalled to the squad for the upcoming internationals against Japan and France 🙌

📸: DFB/Getty Images pic.twitter.com/YHS0b6KXfZ

— Germany (@DFB_Team_EN) September 4, 2023