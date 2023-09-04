مولر يعود إلى تشكيلة ألمانيا لأول مرة منذ كارثة مونديال 2022

عاد مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر إلى تشكيل المنتخب الألماني لأول مرة منذ كارثة مونديال 2022 عندما ودع من الدور الأول، وذلك لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد اليابان وفرنسا قبل 9 أشهر من استضافة كأس أوروبا.

When you get the call from Hansi Flick 😀 📞 Thomas Müller has been recalled to the squad for the upcoming internationals against Japan and France 🙌 📸: DFB/Getty Images pic.twitter.com/YHS0b6KXfZ — Germany (@DFB_Team_EN) September 4, 2023

وأعلن الاتحاد الألماني الإثنين على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن مولر صاحب 44 هدفاً في 121 مباراة، استفاد من الانسحاب المحتمل لنيكلاس فولكروغ، ضحية "شد طفيف" قبل لقاءي اليابان، السبت في فولفسبورغ، والثلاثاء المقبل في 12 سبتمبر الجاري في دورتموند.

وهذه هي المرة الأولى منذ مونديال في قطر، عندما خرجت ألمانيا من دور المجموعات للمرة الثانية توالياً، يوجه فيها فليك الدعوة إلى بطل العالم السابق وهداف كأس العالم 2010 والركيزة الأساسية في تشكيلة ألمانيا لأكثر من عقد من الزمن.

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