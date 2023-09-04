فيفا يكشف تفاصيل ومواعيد مراحل التأهل القاري لكأس العالم 2026

يبدأ منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وحامل لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم 2022 بقطر رحلة التأهل للمونديال القادم 2026 مع أول مباراة في التصفيات تجري بعد 3 أيام حيث تستمر التصفيات حتي الختام بملحق قاري تجري منافساته خلال شهر مارس 2026.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم: "ستبدأ المنافسات بثلاث مواجهات نارية يوم الخميس المقبل حيث تجمع الأولى بين الأرجنتين والإكوادور، والثانية بين باراجواي وبيرو، والثالثة بين كولومبيا وفنزويلا، بينما تُستكمل مواجهات الجولة الأولى من المباريات في اليوم التالي بمباراتين اثنتين بين أوروجواي وتشيلي، وبين البرازيل وبوليفيا".

وأضاف: "بعد نسخة هي الأكثر نجاحاً بتاريخ البطولة الكروية الأهم التي يُنظّمها الفيفا والتي استضافتها قطر وشهدت كسر العديد من الأرقام القياسية داخل وخارج الملاعب، تأتي نسخة عام 2026 لتحمل معها 48 منتخباً في النهائيات للمرة الأولى على الإطلاق، وستعرف هوية الفريق الفائز بالكأس الغالية بتاريخ 19 يوليو 2026".

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