سجن ولي أمر الطالب الغائب 20 يوما دون عذر

حددت وزارة التعليم الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب بدون عذر، حيث يحيل غياب 20 يوما عن الدراسة دون عذر، ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

إقرأ أيضًا: مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم وزارة التعليم اليمنية 3 مدارس بعد تأهيلها

وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله، وفقا لما أكدته وزارة التعليم في سياق استعدادها لتحقيق دراسة نموذجية بالعام الدراسي الجديد.

خطوات الدعوى القضائية:

- يرفع مدير المدرسة لإدارة التعليم لتفتح تحقيقا في الواقعة.

- إدارة التعليم ترفع للوزارة لتحول المعاملة كاملة للرعاية الأسرية

- الرعاية الأسرية تسمع أقوال الطالب وتحقق معه، لمعرفة أسباب الغياب.

- تحويل ولي الأمر مباشرة إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ثم تحيل الملف للمحكمة الجزائية

- يصدر القاضي حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة، نظير ثبوت إهماله.

إقرأ أيضًا:

بقرار وزاري.. إلغاء عدد من المقاعد الإشرافية بديوان وإدارات وزارة التعليم

وزارة التعليم تدشّن ملتقى تأهيل المبتعثين