جراح شهير يكشف أبرز عمليات التجميل الخاصة بالرئيس الأمريكي بايدن

دائمًا ما يكون الحديث عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، محل اهتمام الكثيرين، خاصة وأنّ بايدن الفترة الماضية، بدا عليه عدم الاستقرار الصحي في العديد من المواقف، لكن تلك المرة كان الحديث عن عمليات التجميل التي أجراها الرئيس الأمريكي والتي تحدّث عنها أحد جراحي التجميل المشهورين.

جراحات تجميلية

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرًا تحدّث فيه عن ادعاء أحد جراحي التجميل في بيفرلي هيلز، بشأن أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أجرى عددًا كبيرًا من العمليات التجميلية، بما في ذلك رفع الوجه والجبين.

وزعم الدكتور غاري موتيكي، أن الرئيس جو بايدن أنفق ما يعادل مائة ألف دولار طوال حياته السياسية، لشد ورفع الجلد على وجهه باستخدام ما أسماه الطبيب "التقنيات القديمة"، إضافة إلى إجراء أيضًا جراحة بالجفن لتقليل الأكياس، والبوتوكس والحشو.

وعلى مدار سنوات انتشرت الكثير من الشائعات في العاصمة، بأن بايدن ربما أجرى بعض التعديلات على الوجه لكن السياسي المخضرم لم يؤكد ذلك أبدًا.

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إجراء أول عملية

يعتقد الدكتور غاري موتيكي، جراح التجميل، أن بايدن أجرى عملية جراحية لشد الوجه والجبين، وذلك حتى يظهر بمظهر أصغر سناً. كما تكهن بأن الرئيس قد حقن أيضًا البوتوكس في وجهه.

ويُعتقد أن جو بايدن، قد أجرى جراحات تجميلية عدة، بما في ذلك سدادات الشعر منذ أول دخول له في السياسة الفيدرالية في عام 1973، فوفقًا لطبيب الجراحة، فإنّ بايدن قبل نحو 30 عامًا، كان شعره مختلفًا عن اليوم، فيما يبدوا أنّه أجرى عملية لزرع الشرع، فيما يبدو أنّ العملية قديمة وذلك لأن التقنيات المستخدمة ليست حديثه.

الدكتور "موتيكي"، لم يكن الشخص الوحيد الذي يتكهن بأن بايدن قد تعرض لجراحات تجميلية، خلال الأسابيع الماضية، قال عضو الكونجرس الجمهوري جريج مورفي من ولاية كارولينا الشمالية إن بايدن خضع للكثير من الجراحة التجميلية.

وقبل أربع سنوات، كشف العديد من جراحي التجميل على أن الرئيس أعد نفسه بإجراءات تجميلية قبل إطلاق حملته الرئاسية لعام 2020، مستشهدين بوجود ندوب عمودية كبيرة تبدأ من الجزء العلوي من قناة أذنه، إلى حوالي نصف بوصة أسفل الفص على جانبي وجهه، بالإضافة إلى ندوب أفقية منفصلة تمتد من خلف أذنه إلى أعلى رقبته، وعادة ما يؤدي شد الوجه جيد الأداء إلى ندوب غير مرئية تقريبًا خلف الأذن.