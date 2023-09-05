المركزي السعودي: 195 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 13 مليار ريال خلال أسبوع

أعلن البنك المركزي السعودي، تحقيق 195 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 02 سبتمبر 2023م، بقيمة تجاوزت 13 مليار و800 مليون ريال.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.2 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 765 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء مليون عملية، بقيمة 346 مليون ريال.

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كما بلغ عدد العمليات في التعليم 244 ألف عملية، بقيمة 620 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.3 مليون عملية، بقيمة 258 مليون ريال.

أما عدد العمليات في محطات الوقود فقد بلغت 15 مليون عملية، بقيمة 870 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8 مليون عملية، بقيمة 886 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1,2 مليون عملية، بقيمة 305 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 29، بقيمة 2,25 مليار ريال.

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وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 58 مليون عملية، بقيمة 4,4 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8 مليون عملية بقيمة 525 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8 مليون عملية، بقيمة 510 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 70 مليون عملية، بقيمة 4,2 مليار ريال.

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