رئيس جمهورية القُمر يستقبل الجبير ويستعرضان العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الجبير خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة.

ورأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في أعمال القمة الأفريقية للعمل المناخي، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية.

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