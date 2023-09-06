الأخبار المحلية

وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط الإعلاني لمدينة نجران

6 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل
الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الله الحقيل المخطط الإعلاني لمدينة نجران، وذلك تفعيلاً لإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن، حيث تتماشى مع دليل التصميم العمراني للمنطقة.

إقرأ أيضًا: تدشين 9 حدائق في نجران بتكلفة 40 مليون ريال

ويهدف المخطط الإعلاني لأمانة نجران إلى تطبيق هوية إعلانية تتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة وتحسين المشهد الحضري في مدينة نجران .

المخطط الإعلاني لمدينة نجران
المخطط الإعلاني لمدينة نجران

كما يهدف المحطط إلى تقديم هوية للمستثمرين لمراعاتها أثناء إعداد التصاميم النهائية للوحات الإعلانية، حيث تكون بنمط موحد خاص بالمنطقة، ووفق معايير متناسبة مع هوية المدينة واقتصادها.

إقرأ أيضًا:

الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على أجزاء من تبوك ونجران

“الشؤون البلدية والإسكان”: تأسيس شركة أمانة نجران للاستثمار