وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط الإعلاني لمدينة نجران

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الله الحقيل المخطط الإعلاني لمدينة نجران، وذلك تفعيلاً لإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن، حيث تتماشى مع دليل التصميم العمراني للمنطقة.

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ويهدف المخطط الإعلاني لأمانة نجران إلى تطبيق هوية إعلانية تتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة وتحسين المشهد الحضري في مدينة نجران .

كما يهدف المحطط إلى تقديم هوية للمستثمرين لمراعاتها أثناء إعداد التصاميم النهائية للوحات الإعلانية، حيث تكون بنمط موحد خاص بالمنطقة، ووفق معايير متناسبة مع هوية المدينة واقتصادها.

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