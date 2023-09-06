الصناعة تطلق مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية لمتابعة أداء المصانع

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية، ضمن مسارات مبادرة مصانع المستقبل المندرجة، تحت مظلة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية، يهدف إلى متابعة أداء المصانع من خلال توفير أنظمة الاتصال وتوفير البيانات التشغيلية وزيادة مستوى النضج الرقمي، والقدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع الوطنية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.

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وبيّن الجراح، أن مسار يشمل توفير العديد من الحلول الرقمية في نظم الاتصالات، والتحكم بخطوط الإنتاج ومناولة المواد (مثل الرافعات وأنظمة إدارة المخازن) بالإضافة إلى البرمجيات ومستشعرات إنترنت الأشياء (IOT)، وغيرها من المنتجات التي تسهم في تعزيز الرقمنة الأساسية للمنشآت الصناعية.

وتهدف مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والقدرة الإنتاجية للمصانع المحلية.

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