“العالمية للأرصاد”: الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق

سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة لصيف 2023، مشيرة إلى أنه الأكثر حرارة على الإطلاق، في ظل انخفاض مستوى الجليد إلى مستوى قياسي في القطب الجنوبي.

وأظهرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق.

ووفقًا للبيانات المسجلة عن "كوبرنيكوس"، وهو المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، وصلت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.

ظواهر متطرفة

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيتّري تالاس إن نصف الكرة الأرضية الشمالي شهد صيفًا من الظواهر المتطرفة، حيث وقعت موجات حر متكررة نجمت عنها "حرائق غابات مدمرة، وأضرار صحية، وتعطيل الحياة اليومية، وإحداث خسائر دائمة في البيئة".

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان صحفي، اليوم، يعد هذا العام - حتى شهر أغسطس - الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.

موسم الغليان

وعلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة قائلًا إن "كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق.

ودعا قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ قائلًا "لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية - وليس لدينا لحظة لنضيعها".

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