البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضى بحل قوات الدعم السريع.

وأورد مجلس السيادة في بيان: "وجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ".

الدعم السريع مارس انتهاكات جسيمة

وأضاف البيان "يأتي القرار استناداً إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد، فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة".

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