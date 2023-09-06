الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة كوستاريكا وديًا في نيوكاسل

واصل المنتخب الوطني، الأربعاء، تدريباته في معسكره المقام في مدينة نيوكاسل الانجليزية، استعدادًا لمواجهة منتخب كوستاريكا وديًا، الجمعة، على " ملعب سانت جيمس بارك".

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

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ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الخميس استعداداته للمباراة الودية الأولى بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.