جون تيري مرشحًا لتدريب الشباب

بات الإنجليزي جون تيري مرشحًا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأوضحت الصحيفة أن من المتوقع وصول تيري إلى السعودية خلال يومين، وسيقوم بزيارة لمقر النادي الذي يتخذ من شمال العاصمة الرياض مقراً له، وبعدها سيتخذ قراره بالموافقة من عدمها.

وكانت إدارة نادي الشباب، قررت إقالة الهولندي لويس كايزر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأربعاء، بعد سلسلة من الإخفاقات في دوري روشن للمحترفين.

ويعمل جون تيري حاليًا كمستشار في أكاديمية تشيلسي.

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وقضى جون تيري أبرز فتراته كلاعب مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وبعدها انتقل إلى أستون فيلا، قبل اعتزاله بفترة قليلة.

وتعاقد الشباب مع البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد واستعارة المغربي رومان سايس من السد القطري.