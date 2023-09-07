سائق سيارة فائقة السرعة يهرب من مطاردة الشرطة في 20 ثانية

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على يوتيوب، لحظة مطاردة بين قوات الشرطة وأحد الأشخاص داخل سيارة دودج هيلكات والتي تفوق على رجال الشرطة وتمكن من الهرب منهم بسرعة كبيرة.

وفي الثالث والعشرين من نوفمبر العام الماضي، تداول البعض مقاطع فيديو، لهروب سيارة دودج هيلكات بيضاء من الشرطة خلال مطاردة عالية السرعة في ليتل روك، التابعة لولاية أركنساس الأمريكية.

المطاردة التي أثبتت أن سيارات دودج هيلكات تتميز بمحركات قوية وسريعة للغاية، حيث تشتهر تلك السيارات دايمًا بالابتعاد عن الشرطة أثناء المطاردات عالية السرعة.

اقرأ المزيد

خطوات الحفاظ على أمان بيانات هواتف أبل

وحاول 2 من الضباط في إدارة شرطة ليتل روك إيقاف سيارة دودج هيلكات بيضاء، حيث قام رجال الشرطة بتنشيط الأضواء وصفارات الإنذار، لكن سائق السيارة هيلكات رفض التوقف.

وشوهدت السيارة المشتبه بها مسرعة حتى الليل، وبالرغم من محاولة رجال الشرطة مطاردة السيارة على الطريق السريع إلا أنّهم فقدوا أثرها في 20 ثانية فقط.

كانت السرعة التي تسير عليها السيارة تزيد عن 120 ميلاً في الساعة، وبعد محاولات بائسة من قبل رجال الشرطة قرروا إلغاء المطاردة بعد أن أدركوا أن سائق السيارة هيلكات تمكن من الهرب منهم، ولن يتمكنوا نهائيّا من اللحاق به على الطريق.

اقرأ المزيد

الصين تحظر على موظفيها استخدام “الأيفون” في الجهات الحكومية

سيارة دودج هيلكات هي سيارة من أفضل وأقوى وأسرع سيارات السيدان، وتتميز بالسعرة العالية، حيث وصفها البعض بأنّها من السيارات فائقة السرعة.