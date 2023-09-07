ليتوانيا تواجه لاتفيا لتحديد صاحب المركز الخامس في كأس العالم للسلة

تأهل منتخب ليتوانيا للمنافسة على المركز الخامس في بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال، المقامة حاليا في إندونيسيا واليابان والفلبين.

وحقق المنتخب الليتواني انتصارا كبيرا على نظيره السلوفيني بنتيجة 100 / 84، اليوم الخميس، ضمن تحديد المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن في المونديال.

وفرض منتخب ليتوانيا سيطرته على مجريات الأمور منذ الفترة الأولى للقاء، التي انتهت لمصلحته بنتيجة 33 / 21، قبل أن يحافظ على تقدمه في الفترة الثانية التي انتهت بنتيجة 53 / 43.

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وواصل المنتخب الليتواني تفوقه خلال الفترة الثالثة، ليوسع الفارق بعدما تقدم 75 / 63، لينهي اللقاء لمصلحته بفارق 16 نقطة.

وضرب منتخب ليتوانيا موعدا مع منتخب لاتفيا، بعد غد السبت، من أجل تحديد الفائز بالمركز الخامس في المونديال.

وكان المنتخب اللاتفي فاز في وقت سابق اليوم 87 / 82 على نظيره الإيطالي، الذي سيلعب مع منتخب سلوفينيا بعد غد أيضا لتحديد، صاحب المركز السابع في كأس العالم.

وتصدر اندريس جرازوليس قائمة هدافي منتخب لاتفيا بتسجيله 28 نقطة وست متابعات، وأضاف ايجارس سكيلي 12 نقطة للاتفيا التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى.