الاتفاق يضم بخاري حارس النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

أعلن الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع أمين بخاري حارس النصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الاتفاق على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "طائرة فارسنا الجديد تحط الرحال في كتيبة النواخذة.

"أمين بخاري رسميا اتفاقي".

طائرة فارسنا الجديد تحطُ الرحال في كتيبة النواخذة ✈️ أمين بخاري؛ رسميًا اتفاقي ✍️🟢#الاتفاق | #بخاري_اتفاقي pic.twitter.com/kL1mYEBbiT — نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 7, 2023

من جهته قال النصر "وافقت إدارة نادي ⁧النصر⁩ على إعارة أمين بخاري لنادي الاتفاق حتى نهاية الموسم".

وقرر النصر إعارة بخاري البالغ من العمر 26 عاما بقرار من المدرب البرتغالي لويس كاسترو بسبب وجود نواف العقيدي ووليد عبد الله وانضمام راغد النجار حارس التعاون.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. الاتفاق يعلن ضم ديماراي جراي من إيفرتون