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الاتفاق يضم بخاري حارس النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

7 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
أمين بخاري حارس النصر
أمين بخاري حارس النصر

أعلن الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع أمين بخاري حارس النصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الاتفاق على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "طائرة فارسنا الجديد تحط الرحال في كتيبة النواخذة.

"أمين بخاري رسميا اتفاقي".

من جهته قال النصر "وافقت إدارة نادي ⁧النصر⁩ على إعارة أمين بخاري لنادي الاتفاق حتى نهاية الموسم".

وقرر النصر إعارة بخاري البالغ من العمر 26 عاما بقرار من المدرب البرتغالي لويس كاسترو بسبب وجود نواف العقيدي ووليد عبد الله وانضمام راغد النجار حارس التعاون.

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