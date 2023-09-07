فريق بحثي سعودي يحصل على منحة بقيمة 1.2 مليون دولار من “العلوم الوطنية الأمريكية”

حصل فريق بحثي مكون من 3 جامعات أمريكية يقودها الأكاديمي السعودي عضو هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا الدكتور فيصل نواب على منحة بحثية بقيمة 1.2 مليون دولار مقدمة من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF)

وأوضح الدكتور نواب -في تصريح لوكالة الأنباء السعودية- أن الجامعات المشاركة في الفريق البحثي هي: (كاليفورنيا إرفاين, كاليفورنيا ديفيس, نيوجرسي للتقنية)، مبيناً أن المشروع البحثي يأتي لمعالجة وحل تحديات حماية البيانات والخصوصية في تطبيقات (الإنترنت) والمدن الذكية، ويسعى إلى تمكين تحويل البِنى التحتية الحالية للبيانات لتتوافق مع تشريعات ولوائح حماية بيانات المستخدم؛ مثل نظام حماية البيانات الشخصية الذي تعمل عليه المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

حماية البيانات والحفاظ على الخصوصية

وأفاد أن مستجدات المشروع تشمل أنظمة وبِنية تحتية للبيانات؛ لتساعد على تطبيق اللوائح الخاصة بحماية البيانات، وتتمثل الأهمية الأوسع للمشروع في قدرته على الحفاظ على خصوصية المستخدم وأمن البيانات المرتبطة بالتقنيات الناشئة، مثل (إنترنت الأشياء)، والمدن الذكية والحوسبة السحابية, مشيراً إلى أن فوائد هذا العمل تشمل إدارة التهديدات السيبرانية ومعالجة مخاوف خصوصية البيانات وسياسات الاستخدام في التطبيقات التي تستخدم البيانات الشخصية والحساسة، إلى جانب جهود التوعية المجتمعية والتعليمية.

وبيَّن أن مهمة الفريق تستمر 4 سنوات، وأولى نتائجه ستظهر في مؤتمر تطوير أنظمة البيانات في إيطاليا، وستُعرض نتائجُه و مناقشتها سنوياً في وكالة العلوم الأمريكية.

وأشار الدكتور فيصل نواب، إلى تعاونه مع بعض الجامعات والجهات السعودية من خلال معمله البحثي في جامعة كاليفورنيا لهذا الهدف، مبيناً أن المملكة العربية السعودية -ممثلة في "سدايا"- كانت سبَّاقة في طرح أنظمة ولوائح خاصة بحماية البيانات بما يضمن حقوق المستخدم، وأن تكون بياناته الشخصية محفوظة بشكل آمن.

يذكر أن الدكتور فيصل نواب،كان قد رأس فريقاً بحثياً لتطوير مشروع لشركة "ميتا" المعروفة باسم “فيسبوك” بعد فوزه بجائزة الشركة البحثية 2021 للتقنيات المستقبلية لتحسين الجيل القادم من شبكة (الإنترنت).

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