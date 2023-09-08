الطيران المدني بالإمارات: سقوط طائرة عمودية في البحر والبحث جار عن طاقمها

أعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، سقوط طائرة عمودية من طراز Bell212 في البحر، بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي، أمس، وعلى متنها طيارين اثنين من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية.

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وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني القطاع في بيان لها، أن الطائرة تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، وكانت في مهمة تدريبية ليلية.

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وأشارت الهيئة، إلى أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، فيما ما يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، موضحة أن فريق التحقيق في الحوادث الجوية انتقل إلى موقع الحادث.

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