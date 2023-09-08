الصين تكبد “أبل” الأمريكية 200 مليار دولار خسائر

خسرت شركة أبل حوالي 200 مليار دولار من القيمة السوقية على مدار أيام مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث أفادت العديد من وسائل الإعلام هذا الأسبوع أن بكين تستهدف صانع "آيفون".

انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3٪ يوم الخميس وانخفضت بأكثر من 5٪ خلال الأسبوع بسبب تقارير عن حظر استخدام آيفون لموظفي الدولة الصينية بإملاء من قبل بكين.

تم الإبلاغ عن الحظر لأول مرة من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن الصين تأمر المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بعدم استخدام هواتف آيفون أو غيرها من الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن 6 مصادر لم تسمها في مؤسسات حكومية وشركات مملوكة للدولة، بما في ذلك شركة تكنولوجيا نووية ومستشفى، قائلين إنه تم إخبارهم بالتوقف عن استخدام هواتف أبل.

وقالت المنافذ إن الحظر يوسع القيود السابقة على استخدام أجهزة "آيفون" في العمل.

وقالت فيكتوريا سكولار، رئيسة الاستثمار في شركة أبل: "تتطلع بكين إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، لكن هذا (الحظر) يمثل رياحًا معاكسة كبيرة لشركة أبل، حيث إن الصين هي أكبر سوق دولي لها وتمثل حوالي 20٪ من إيراداتها".

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