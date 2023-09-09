جندي أميركي سابق.. معلومات عن ياسين شويكو حارس ميسي الشخصي؟

ازدادت شعبية ياسين شويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أميركا، لحمايته المتفانية لقائد إنتر ميامي خلال المباريات.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ديفيد بيكهام، رئيس إنتر ميامي، أوصى بدور شويكو كحارس أمني لميسي، معترفًا بالحاجة إلى حماية نجم كرة القدم الأكثر شهرة على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وتشمل مسؤوليات شويكو خلال المباريات، القيام بدوريات في محيط الملعب ومراقبة كل حركة يقوم بها ميسي، وإيقاف أي مقتحمين محتملين للملعب، يحاولون الاقتراب من قائد إنتر ميامي.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، يتقاضى شويكو مبلغ 250 ألف دولار سنويًا لحماية ميسي.

وأشارت التقارير إلى أن شويكو جندي أميركي سابق له خبرة عسكرية في العراق وأفغانستان كجندي في البحرية.

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وتبيّن من حساباته الشخصية، أن شويكو قاتل بشكل احترافي في رياضتي الملاكمة والتايكوندو.