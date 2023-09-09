ممرات عبور خضراء.. المملكة تأخذ زمام المبادرة في تسهيل التبادل التجاري بين الدول 

أظهرت المملكة قدراتها في لعب دور مهم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول عبر مبادرة ممرات العبور الخضراء العابرة للقارات التي كشف عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على هامش اجتماعات قادة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تستمر حتى غدًا.

ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

وأعلن ولي العهد، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف، خلال مخاطبته في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي جاء تتويجاً لما تم العمل عليه سوياً خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة؛ بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجموعة العشرين من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي.

وأشار إلى أن المشروع سينعكس إيجاباً على الدول الأخرى، وعلى الاقتصاد العالمي بصورة عامة.

وقال ولي العهد إن المشروع يسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.

دعم جهود تطوير الطاقة النظيفة

كما أكد ولي العهد أن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل ومكاسب طويلة لأمد على امتداد عبورها ولجميع الأطراف.

وأشار إلى أن تنفيذها يتطلب تضافر الجهود التي بذلت والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه.

ممرات عبور خضراء للقارات

وفي سياق متصل، أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه تم يوم أمس 8 سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.

ويستهدف المشروع تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

ورحبت المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.

خطوة تاريخية

قال خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن إبرام مذكرة تفاهم لإنشاء ممرات اقتصادية خضراء تربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يعد خطوة تاريخية تعزز موقع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية.

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