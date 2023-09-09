الزلزال يخفي عددًا من القرى نهائيًا في المغرب

قال وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، إن عدد من القرى التي ضربها الزلزال "اختفت نهائيا"، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات صارمة للجهات المعنية لإغاثة المنكوبين.

ونقلت فضائية العربية عن وزير العدل المغربي، أن الانهيارات عرقلت الوصول إلى المناطق المنكوبة، لافتًا إلى أنه يجري العمل على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بالزلزال.

وأشار إلى أن عدد من الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها لتقديم المساعدات، متوقعًا ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال.

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