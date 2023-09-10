فندق كريستيانو رونالدو بالمغرب يتحوّل إلى ملجأ لمتضرري الزلزال

استقبل فندق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، في المغرب بعض ضحايا الزلزال الباحثين عن ملجأ، بعد أن ضرب البلاد زلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجة يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل الآلاف.

ويوفر فندق نجم كرة القدم الفاخر، "بيستانا سي آر 7 مراكش"، المأوى للضحايا الذين فقدوا منازلهم، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن إيرين سيكساس، وهي مواطنة إسبانية، قولها: "لقد تمكنا الآن من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الواقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة".

وأضافت "نحن في بهو يضم الكثير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على غرفة، لكننا نمنا جميعًا في الشارع".

لقد وضع الفندق ذو الأربع نجوم جانبًا لوائح الدخول القياسية الخاصة به ويوفر الدخول لأي شخص يحتاج إلى سقف فوق رأسه.

أفاد التلفزيون الرسمي في وقت مبكر من يوم الأحد نقلا عن وزارة الداخلية المغربية أن عدد قتلى زلزال الجمعة ارتفع إلى 2012 شخصا.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 2059، بينهم 1404 في حالة حرجة.

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