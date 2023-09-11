صفقة تشيلسي الجديدة تغيب عن الملاعب 6 أسابيع

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاثنين، عن خسارة نادي تشيلسي لجهود أحد لاعبيه لمدة 6 أسابيع، بسبب الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرض لاعب وسط البلوز، روميو لافيا، لإصابة في كاحله خلال مران الخميس الماضي، وخضع لفحص طبي في اليوم التالي.

وتوضح المؤشرات الأولية، بعد الاختبارات، أن لافيا يعاني من بعض الأضرار في الأربطة، وهو ما يثير المخاوف بشأن إمكانية غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وكان لافيا قد انتقل من ساوثهامبتون إلى النادي اللندني، مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، عقب منافسة كبيرة على الصفقة مع ليفربول.

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ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد مرور 4 جولات من المسابقة.