دونالد ترامب يتعهد بالحد من انتشار السيارات الكهربائية في حالة انتخابه مرة أخرى

طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من العاملين في صناعة السيارات في ولاية ميشغان؛ تشجيع قادتهم على التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة The Hill الأمريكية، قال ترامب، إنه سيضع حدًا لانتشار السيارات الكهربائية على حساب السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي حال انتخابه، محذرًا من أن الصين ستتولى زمام صناعة السيارات بنسبة 100% إذا ما استمرت سياسات بايدن الرامية للتوجه نحو السيارات الكهربائية كوسيلة لمكافحة تغير المناخ.

يأتي تصريح ترامب في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة بايدن بالتوجه نحو السيارات الكهربائية كوسيلة لمكافحة تغير المناخ، حيث وضعت الإدارة قواعد صارمة لانبعاثات السيارات في شهر أبريل من العام الجاري، تهدف إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

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كان ترامب قد حذر مؤخرًا من أن صناعة السيارات ستتأثر بشكل كبير إذا تم تطبيق مفهوم بايدن في إنتشار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأميركية عبر موقعه في التواصل الاجتماعي ثروت سوشل.

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