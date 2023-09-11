السعودية وعمان.. علاقات ممتدة ومستقبل واعد

تشكل العلاقات السعودية العمانية نموذجًا يحتذى به لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات العربية فى تعزيز التعاون والتنسيق بشكل مستمر، حيث ترتبط المملكة وسلطنة عُمان، بعلاقات وثيقة ممتدة، يعود تاريخها إلى عام 1971 في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، بعد أول زيارة للراحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، المملكة لتوطيد العلاقات بين البلدين، والذي صدر خلالها بيان مشترك يتضمن اعتراف السعودية بسلطنة عُمان.

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وبعدها بنحو 11 عاما وتحديدا في 23 فبراير 1982 تم التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين في العاصمة الرياض.

واتفقت الدولتان في أغسطس 1988، على الإسراع بحل المشكلة الحدودية بينهما، واتفاق لترسيم الحدود، بعد عدد من الزيارات المتبادلة بين الملك فهد بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد، وفي ديسمبر 1989 اتفق البلدان على ترسيم الحدود فيما بينهما.

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وبعد أشهر قليلة من الزيارة وفي مارس 1990 وقّع الملك فهد بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد في مدينة حفر الباطن، اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين السعودية وسلطنة عُمان، حيث تم تبادل وثيقتي التصديق على الاتفاقية.

وفي عام 1995 تم التوقيع على تبادل الخرائط النهائية بعد أن تمت عملية الترسيم.

وتكللت العلاقات الثنائية بين البلدين بتوقيع وزيري الداخلية في البلدين على اتفاقية إنشاء منفذ حدودي بين البلدين، بعد اجتماع لكبار المسؤولين، من الطرفين في مدينة الرياض في ديسمبر 2006.

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وفي مايو 2016 وقّعت المملكة والسلطنة الشقيقة، في مدينة جدة على محضر اتفاق بين سلطتي الطيران المدني في البلدين لتنظيم حقوق النقل الجوي بينهما، وذلك على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة العربية.

ونص الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين بحيث يحق لشركات الطيران التابعة لكل جانب تشغيل 112 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين مقارنة بما مجموعه 35 رحلة في السابق

وفي 6 يوليو 2021، أقر مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقات بين المملكة وسلطنة عُمان.

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وشملت الاتفاقات مجالات الشباب والرياضة، والثقافي، والتقييس، والتجارة، والإعلام المرئي والمسموع، المجال الإذاعي والتليفزيوني، وتشجيع الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والنقل.

علاقات اقتصادية ممتدة

وعلى الجانب الاقتصادي، سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ارتفاعا من 4.7 مليون ريال في عام 2010 إلى 11.5 مليون ريال في عام 2020، إلا أن حجم التبادل التجاري مع سلطنة عُمان تراجع بنسبة 6.56 ٪ في 2021، قياسًا بعام 2020.

وتعتبر المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى المنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضراوات، من أهم السلع والمنتجات الرئيسية في التبادل التجاري بين البلدين.

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