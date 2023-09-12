المركزي السعودي: 180 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 11 مليار ريال خلال أسبوع

أعلن البنك المركزي السعودي، تحقيق 180 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 3 إلى 9 من سبتمبر 2023م، بقيمة تجاوزت 11 مليار و300 مليون ريال.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.9 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 602 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.3 مليون عملية، بقيمة 323 مليون ريال.

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كما بلغ عدد العمليات في التعليم 180 ألف عملية، بقيمة 275 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.2 مليون عملية، بقيمة 221 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الصحة 7.8 مليون عملية بقيمة 776 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.1 مليون بقيمة 280 مليون ريال.

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أما عدد العمليات في محطات الوقود فقد بلغت 15 مليون عملية، بقيمة 870 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الفنادق 628 ألف عملية، بقيمة 238 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.5 مليون عملية بقيمة 114 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات الأخرى 26 مليون عملية، بقيمة 1.8 مليار ريال.

وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 55 مليون عملية، بقيمة 3.8 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.4 مليون عملية بقيمة 435 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.3 مليون عملية، بقيمة 420 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 63 مليون عملية، بقيمة 3.3 مليار ريال.

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