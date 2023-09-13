بدء مرحلة فرز طلبات المرشحين لـ”جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية”

بدأت الأمانة العامة لجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية في فرز طلبات المُرشحين للجائزة، والتي تنطلق في نسختها الأولى. يتم تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة بدءًا من 2 أكتوبر المقبل، وفقًا للمعايير التي حددتها الجائزة.

تم تمديد موعد التقديم للجائزة حتى 5 سبتمبر الماضي بسبب الإقبال الواسع من المخترعين والمبتكرين. تلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية حوالي 800 طلب لاختراعات متنوعة في التصنيع العسكري.

الجائزة تخصص مبلغ 600 ألف ريال للابتكار الفائز وتمنحها الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي". تشمل 7 مجالات رئيسية منها: الكهروبصريات، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية، والرادار.

من المتوقع الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال معرض الدفاع العالمي المقبل في فبراير 2024. تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز التحول في قطاع التصنيع العسكري ودعم المبتكرين لبناء ثروة بشرية تسهم في تحقيق البرنامج الحكومي لتوطين الصناعات العسكرية بنسبة تزيد عن 50% بحلول عام 2030.

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