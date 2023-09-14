وزير الصناعة يناقش زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماع بين بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة نايجل هادلستون، لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتم التركيز على تعزيز الشراكة في عدة قطاعات اقتصادية، خاصةً في مجالات الصناعة والتعدين.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في ميداني الصناعة والتعدين، وتم استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في هذين الحقلين. كما تمت مناقشة زيادة حجم التبادل التجاري واستعراض الفرص لتطوير الصادرات غير النفطية بين البلدين.

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