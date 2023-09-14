مدير كرة القدم في “روشن”: احتمالية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي انتهت

أوضح مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في رابطة دوري "روشن" للمحترفين، أن قصة احتمالية انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي قد انتهت، وأنه يحترم عقود اللاعبين مع أنديتهم.

وأكد أن الدوري السعودي يثير اهتمام ومتابعة الصحافة الأوروبية، مما يعكس مكانته الكبيرة. كما أشاد بما تحقق في الدوري وأعرب عن رغبته في استمرار تطوره.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع النجوم، أوضح إيمينالو أنهم يوضحون للنجوم أنهم سيشاركون في بطولة تُعتبر واحدة من أقوى بطولات العالم. وأضاف أنهم يرحبون بقدوم اللاعبين إلى السعودية ويعدونهم بتجربة تعاونية وثقافية ودية.

كما أكد أن خطة الدوري السعودي مصممة بعناية وأن الخطوة القادمة ستكون مراجعة ما حدث في سوق الانتقالات الماضية.