مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030: الرياض جاهزة لاحتضان المحفل العالمي

أقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفلًا لأعضاء لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو لمناقشة معرض الرياض إكسبو 2030 الذي تسعى المملكة لاحتضانه. وأكد المهندس عبدالعزيز الغنام، مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030، أن المعرض يأتي ضمن مساعي المملكة لتمكين الدول من إحداث تأثير عالمي وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية. وأشار إلى أن المعرض يركز على الثقافة والتراث لتعزيز الفهم والتقدير للتراث الثقافي للمملكة.

وأضاف الغنام: يولي الرياض إكسبو 2030 -استلهامًا من رؤية السعودية 2030- اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والتراث، حيث تزخر المملكة بالمكونات الثقافية والحضارة الأصيلة؛ بتراثٍ خالدٍ وتقاليدٍ عريقةٍ وكنوزٍ ثقافية، والتي نسعى من خلال المعرض ليتعرّف الزوار عليها ويكونوا جزءًا منها".

وأكد أن الرياض على أتم الجاهزية لاحتضان هذا المحفل العالمي؛ وتقديم نسخةٍ غير مسبوقة في تاريخ تنظيم معارض إكسبو الدولية.

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