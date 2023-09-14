اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو 6 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس. يعزى ذلك إلى تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية في منطقة اليورو بعد زيادة البنك المركزي للفائدة. انخفض اليورو بنسبة 0.80% ليصل إلى 1.0646 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.

البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة على الودائع إلى 4%، في محاولة للتصدي للتضخم المتوقع ليصل إلى 5.6% هذا العام. وهذا يعد تفوقًا بكثير على الهدف المستهدف البالغ 2%.

من المهم ملاحظة أن البنك أشار إلى أنه يروى أن مستويات الفائدة الرئيسية قد وصلت إلى مستويات ستسهم بشكل كبير في عودة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب، شريطة الاستمرار في هذه المستويات لفترة كافية.

ومع هذا التراجع، يظهر أن اليورو فقد أكثر من 5% من قيمته منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوى له هذا العام في يوليو. ويعزى هذا التراجع إلى توقعات بنمو قوي في الاقتصاد الأمريكي يفوق منطقة اليورو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.