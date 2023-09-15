زيلينسكي يزور الكونجرس الأمريكي ويلتقي بايدن الأسبوع المقبل

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يجتمع مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الخميس المقبل.

وقالت صحيفة "بانشبول نيوز" الإلكترونية الجمعة إنّ الموعد المقرر مبدئيا لزيارة زيلينسكي للكونجرس هو الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضا أن من المقرر أن يتوجه زيلينسكي إلى الكونجرس يوم الخميس، بينما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه سيجتمع مع المشرعين الأمريكيين.

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ولم يتسن الاتصال بممثلي زيلينسكي وقادة الكونجرس للحصول على تعليق على التقارير.

وقال مسؤول أمريكي إن من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارته في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الديمقراطي بايدن على المشرعين الأمريكيين لتقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا ولتلبية احتياجات دولية أخرى في ظل الغزو الروسي المستمر.