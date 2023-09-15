الهيئة الليبية للإغاثة: فرص الوصول إلى ناجين في درنة لا تزال قائمة لكنها قليلة

أغلقت اليوم الجمعة، كل الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة في درنة الليبية، مع تخصيص مسارات لفرق الطوارئ والإسعاف لتسريع جهود البحث والإنقاذ.

وقالت الهيئة الليبية للإغاثة إن فرص الوصول إلى ناجين في درنة لا تزال قائمة لكنها قليلة، مؤكدة أنه لا أرقام دقيقة بشأن عدد الوفيات والمفقودين حتى الآن.

وأشارت إلى أن الكارثة كبيرة جدا وعدد المفقودين لا يقل عن 10 آلاف، معلنة نشر 21 نقطة ثابتة في المناطق المنكوبة لتوزيع المساعدات.

وقال رئيس الوفد الليبي لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر تامر رمضان إن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من مدينة درنة بسبب الفيضانات وأن ما يقرب من 10 آلاف في عداد المفقودين.

وأكد رمضان أن حجم الكارثة يتجاوز قدرة الحكومة والهلال الأحمر مضيفا أن خطتنا تتضمن توفير الخدمات الصحية الأساسية لأن الكثير من المرافق الصحية دمرت بسبب العاصفة وتعد مدينة درنة البالغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة الأكثر تضررا مع اختفاء 25% من المدينة جراء هذه الكارثة.

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