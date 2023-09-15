الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك 345 مليون يورو لانتهاك خصوصية بيانات القصر

قال مفوض حماية البيانات في أيرلندا اليوم الجمعة إنه فرض غرامة قيمتها 345 مليون يورو (370 مليون دولار) على تيك توك لانتهاكها قوانين الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للقصر في الاتحاد الأوروبي.

ومفوض حماية البيانات في أيرلندا هو الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي المختصة بالتعامل مع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم التي مقرها الرئيسي في أيرلندا.

وقال مفوض حماية البيانات في بيان إن منصة المقاطع المصورة القصيرة المملوكة للصين التي اتسع انتشارها سريعا بين القصر حول العالم في السنوات القليلة الماضية انتهكت عددا من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 31 يوليو تموز و31 ديسمبر كانون الأول 2020.

وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس لعقوبة من مفوض حماية البيانات في أيرلندا.

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