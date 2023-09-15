الجيش الليبي: 1.2 مليون شخص تضرروا من العاصفة “دانيال” في الجبل الأخضر

قال الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، كاشفًا أنهم فقدوا أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.

وأكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أن الإعصار دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا.

وذكر أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تماما، وأن الإعصار مسح كل شيء أمامه خلال انتقاله من غرب البلاد إلى شرقها.

وأوضح إن 1.2 مليون شخص تضرروا من العاصفة "دانيال" في منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا.

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