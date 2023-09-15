المفوضية الأوروبية: رفع القيود على واردات الحبوب الأوكرانية من 5 دول

المفوضية الأوروبية أعلنت عن رفع القيود التي كانت قد فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية.

وتم اتخاذ هذه الخطوة بهدف حماية مزارعي تلك الدول، وذلك في إطار تعهد من الجانب الأوكراني باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

في نهاية أبريل، تم التوصل إلى اتفاق بين بروكسل وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يسمح لها بمنع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، وذلك بشرط أن لا تعوق هذه القيود عبورها إلى دول أخرى.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن "القيود على الأسواق" في الدول المعنية "لم تعد موجودة".