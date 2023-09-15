وزير الخارجية يلتقي رئيس جزر القمر في كوبا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، على هامش قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، المنعقدة في هافانا عاصمة جمهورية كوبا. اليوم الجمعة، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة،

ونقل وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة المزيد من التقدم والازدهار،

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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