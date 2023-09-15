لاغارد: خفض أسعار الفائدة ليس مدرجًا في أعمال البنك الأوروبي

رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أكدت أن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجًا على جدول أعمال البنك في الوقت الحالي.

تم رفع معدلات الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من وجود ضغوط اقتصادية متزايدة على الدول التي تستخدم اليورو، تمت هذه الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، مما جعل معدل الفائدة على الودائع يصل إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ استخدام اليورو في عام 1999.

رغم هذه الخطوة، يشير البنك المركزي الأوروبي إلى أنه يتوقع استمرار التضخم على مستويات مرتفعة لفترة طويلة.،لذلك، يبدو أنه في هذه المرحلة، البنك المركزي يركز على مكافحة التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار بدلاً من خفض معدلات الفائدة.