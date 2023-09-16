بعد 27 عامًا من الزواج.. هيو جاكمان وديبورا لي يعلنان إنفصالهما

أعلن الممثل الأسترالي هيو جاكمان، وزوجته ديبورا-لي، انفصالهما بعد زواج دام 27 عاماً، بحسب ما ورد في مجلة "People".

وقال الزوجان المنفصلان في بيان مشترك تلقته مجلة "‏People" المتخصصة في أخبار المشاهير "لقد قررنا الانفصال ليتابع كلّ منّا تطوّره على الصعيد الشخصي".

وأكد الزوجان أنهما "كانا محظوظين بالعيش معاً مدى ثلاثة عقود تقريباً كثنائي في زواج مذهل تسوده المحبة".

وأضافا "نبدأ هذه المرحلة الجديدة بامتنان وحب ولطف".

واختتما البيان أن "عائلتنا كانت وستبقى دائماً أولويتنا الأهم".

كان الثنائي قد التقيا في العام 1995 خلال تصوير مسلسل "كوريلي"، وتزوجا بعد عام، ولديهما أوسكار 23 عاماً، وأفا 18 عاماً.

وحقق هيو جاكمان شهرةً عالمية عام 2000، عقب تأديته دور ولفيرين في الجزء الأول من سلسلة "اكس مان".