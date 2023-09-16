أغرب صفقة انتقال.. فريق تشيكي يتعاقد مع طالب لم يلعب الكرة من قبل

في أغرب صفقة انتقال على الإطلاق، تعاقد فريق تشيكي مع طالب جامعي لم يلعب كرة القدم من قبل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن فريق الدرجة الثالثة "FK Usti nad Labem" وقع عقدًا مع مارتن بوداجسكي، البالغ من العمر 22 عاما، والذي اشتهر بلعب لعبة "الفيفا"، أكثر من ممارسته كرة القدم الحقيقية.

وأوضحت أن مارتن، وهو طالب في تخصص القانون، سيصبح قائد الفريق، بدل جاكوب ماريس، مما أثار صدمة اللاعبين والمشجعين.

وقد قام النادي بتسجيل لاعبه الجديد لدى اتحاد كرة القدم في جمهورية التشيك.

وقبل ظهوره الرسمي الأول، والذي سيدوم عشر دقائق فقط، سينضم بوداجسكي إلى الفريق في حصصه التدريبية.

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وأشارت "ديلي ميل" إلى أن هذه الصفقة تمت بعد أن تبرع والد مارتن بـ500 ألف كورونا (17500 جنيه إسترليني) لشركة "Viagem" العقارية المملوكة لرئيس النادي، بريميسل كوبان.

وقال كوبان إن "مارتن لا يمارس كرة القدم، لكنه يلعبها على الكمبيوتر.. ورغم ذلك، فإنني لا أرى 500 ألف كورونا تشيكية تتدحرج على الأرض كل يوم.. إذا أعطاني شخص ما هذه الأموال، سأسمح لأي كان بالانضمام للفريق".