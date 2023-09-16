عرض “بصلة” عملاقة وزنها 9 كيلوجرامات في معرض للزهور ببريطانيا

شهد معرض هاروجيت لزهور الخريف في شمال انجلترا، مشاركة ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوجرامات، والتي يمتلكها جاريث جريفين.

وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضروات التي شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور.

وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها، والتي يبلغ وزنها 102 كيلوجرام.

معرض هاروجيت للزهور يقام مرتين في كل عام خلال شهري أبريل و سبتمبر.

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ويقام المعرض في الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر، ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.