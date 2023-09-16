فيروس “نيباه” يعود من جديد ويثير الرعب في الهند

أغلقت ولاية كيرالا الهندية المدارس والمكاتب ووسائل النقل العام في منطقة كوزيكود بعد عودة ظهور فيروس "نيباه" القاتل.

وتم اتخاذ القرار في 13 سبتمبر كإجراء احترازي ضد انتشار الفيروس الذي أدى إلى وفاة شخصين و6 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.

وأكدت الاختبارات التي أجريت في المعهد الوطني لعلم الفيروسات في بيون أن وفاة رجل يبلغ من العمر 49 عاما في ولاية كيرالا في 30 أغسطس الماضي، كانت بسبب فيروس نيباه. وتوفيت الضحية الثانية في الولاية، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما، في 11 سبتمبر.

وتكافح ولاية كيرالا بجنوب الهند الآن تفشيًا مميتًا لفيروس نيباه، وهو الرابع منذ عام 2018.

وقامت السلطات باختبار الفيروس من خلال مسحات الأنف الروتينية، وقد نبهت مجموعة من الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا والأعراض العصبية والصداع والحمى والسعال وضيق التنفس الحاد والنوبات المرضية إلى إجراء اختبار الفيروس وتم التأكد منه.

ومن المرجح أن الفيروس، الذي تم التعرف عليه لأول مرة بين مربي الخنازير في ماليزيا عام 1999، انتقل إلى البشر في ذلك الوقت من الخنازير المصابة.

ولكن لم يتم ملاحظة أي انتقال بين البشر أثناء تفشي المرض في ماليزيا، كما يقول الدكتور تيكومكار سوريندران أنيش، الأستاذ المشارك في طب المجتمع في كلية الطب الحكومية في مانجيري بولاية كيرالا، والذي يقود فريق المراقبة بالولاية والذي تحدث إلى الإذاعة الوطنية العامة حول انتشار الفيروس