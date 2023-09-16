تحقيق قضائي في فرنسا إثر حالات تسمم بسبب “السردين”

فتح القضاء الفرنسي، الجمعة، تحقيقًا بتهمة القتل والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة بعد 15 حالة تسمم، إحداها أدت إلى الوفاة، مرتبطة باستهلاك السردين المعلب في مطعم في بوردو بجنوب غرب البلاد.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن السلطات الصحية الجمعة، حُدد خمسة عشر من زبائن المطعم المشتبه به في القضية، بعضهم يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والأيرلندية واليونانية والبريطانية، على أنهم "حالات يُشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي السجقي".

والقاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص هو تناولهم سردينا معلبا محلي الصنع في حانة تدعى "تشين تشين"، بين 4 و10 سبتمبر في بوردو

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 32 عاما في منزلها بباريس بعد أن دخلت إلى المستشفى وهي تعاني من الألم.

وقال الادعاء إن عملية تشريح للجثة حصلت الجمعة، على أن تُعلن النتائج مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة الصحة الإقليمية في منطقة نوفيل آكيتان، فإن من بين الحالات الأخرى، لا تزال 11 حالة في المستشفى في فرنسا والخارج (شخص واحد في إسبانيا واثنان في إنجلترا)، بما في ذلك ستة لا يزالون في العناية المركزة في مستشفى بوردو الجامعي.