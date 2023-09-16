“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف السعودية عن “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، عن تثبيت تصنيف السعودية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأكدت الوكالة في تقريرها أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط.

كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024م-2026م، بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.

وقالت إن تصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وتوقعت الوكالة، استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.