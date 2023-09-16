حكومة الوحدة الليبية: دمار لـ891 مبنى جراء “دانيال” في درنة

تضررت حوالي 1500 مبنى من إجمالي 6142 مبنى في مدينة درنة نتيجة للعاصفة "دانيال" التي ضربت المدينة قبل أسبوع. وفقاً لتقديرات أولية صدرت من الفريق المعني بحصر الأضرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتشير التقديرات التي نشرتها منصة حكومتنا الرسمية إلى أن 891 مبنى تضرر بشكل كامل في درنة، بينما تضرر 211 مبنى بشكل جزئي. كما غمرت الفيضانات نحو 398 مبنى، وتأثرت مساحة تقدر بستة كيلومترات مربعة من المدينة بالسيول والفيضانات.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، توجيهات لرئيس مجلس إدارة مصلحة المساحة لتوفير بيانات حول مساحات المناطق المتضررة وعدد المباني والسكان المتضررين في جميع البلديات المنكوبة جراء السيول والفيضانات الناتجة عن العاصفة "دانيال".